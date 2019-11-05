الزعتر: على إيران أن تدرك أنها أمام مرحلة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر إن على إيران أن تدرك انها أمام مرحلة جديدة في ظل الضربات الموجهة التي يتلقاها مشروعها التوسعي.



وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 05، 2019: هناك انتفاضة شعبية في العراق و لبنان ضد نفوذ إيران.

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وتابع: لن تعود بيروت وبغداد ضمن الأربعة عواصم العربية التي تتباهى إيران بالسيطرة عليها.

وختم الزعتر تغريدته بالقول: وقريبا ستتحرر صنعاء من الإرهاب الحوثي.

وتشهد مدن عراقية ولبنانية تظاهرات حاشدة منذ أيام. ويوم أمس أحرق المتظاهرون علم إيران في مدينة كربلاء العراقية.