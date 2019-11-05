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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: على إيران أن تدرك أنها أمام مرحلة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر إن على إيران أن تدرك انها أمام مرحلة جديدة في ظل الضربات الموجهة التي يتلقاها مشروعها التوسعي.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 05، 2019: هناك انتفاضة شعبية في العراق و لبنان ضد نفوذ إيران.
وتابع: لن تعود بيروت وبغداد ضمن الأربعة عواصم العربية التي تتباهى إيران بالسيطرة عليها.
وختم الزعتر تغريدته بالقول: وقريبا ستتحرر صنعاء من الإرهاب الحوثي.
وتشهد مدن عراقية ولبنانية تظاهرات حاشدة منذ أيام. ويوم أمس أحرق المتظاهرون علم إيران في مدينة كربلاء العراقية.
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