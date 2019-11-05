شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. طالب يوقف باص بعد وفاة السائق بمحافظة تيماء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 استطاع الطالب نهار العنزي وقف باص مدرسة بعد وفاة سائقها، حيث نعت مكتب ادارة التعليم بمحافظة تيماء متعب بن رشيد هطيلان العنزي الذي وافته المنية صباح اليوم اثناء عمله وهو يقود حافلة لنقل طلاب مدرسة محمد بن مسلمة الى مدارسهم وكان معه طالبين اثناء وفاته في خط السير وتوجهها إلى المدرسة .

Advertisements بدوره اطمأن مدير مكتب التعليم الاستاذ فواز الفقير على الطالبين نهار و فايز ابناء خالد العنزي وجرى الاتصال بهم واطمأن على حالتهما وهنأهما بالسلامه وأشاد الفقير بالدور الذي قام به الطالب نهار العنزي بإيقاف الحافلة وهى تسير اثناء وفاة السائق باتجاه المدرسة.

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