شكرا لقرائتكم روحاني: سنبدأ خطوة رابعة من تقليص التزاماتنا النووية غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن إيران ستقلص مزيداً من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك بضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمحطة "فوردو" بدءا من يوم غد الأربعاء.

ونقل موقع قناة "العالم" الإيرانية الرسمية على "تويتر" عن روحاني قوله: "نريد اليوم أن نعلن عن خطوتنا الرابعة (لتخفيض الالتزامات) في الاتفاق النووي".

وأضاف: "سأعلن صباح الغد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستخطو الخطوة الرابعة"، مؤكداً: "خطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي ما قبلها في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلن، أمس الاثنين، أن طهران قامت بتشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطورا من طراز "آي آر 6" في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.

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تصريحات علي أكبر صالحي تعني قيام إيران في الوقت الراهن بتشغيل ضعف عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي أعلن عنها من قبل.

منشأة فوردو النووية

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي: "نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي "آب. آر. 6""، معتبراً أن هذه الخطوة تظهر "قدرة وعزم" إيران.

وأوضح صالحي أنه تم إضافة الأجهزة الجديدة المتطورة لمنظومة الطرد المركزي خلال الشهرين الماضيين، مشدداً على أن هذه الأجهزة "هي إنتاج وطني ولا تقل جودة عن نظيرتها الأجنبية".

ويمكن لجهاز الطرد المركزي "آي. آر. 6" إنتاج يورانيوم مخصب بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعة إنتاج الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "آي. آر. 1".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.