رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن مساعدة اردوغان له للخروج من مأزق

كشف رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، عن مساعدة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ له فيما يخص دعوى التعويض التي رفعتها شركة "كارادينيز" التركية لإنتاج ​الكهرباء​ ضد بلاده. ولفت عمران خان في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "​حكومة​ حركة العدالة الباكستانية (PTI)، حلت بشكل ودي الخلاف مع كاركي، بدعم أردوغان، ووفرت غرامة 1.2 مليار ​دولار​، التي فرضها علينا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، مهنئا "وفد حكومة بلاده الذي شارك في المحادثات مع الشركة، من أجل التوصل إلى تسوية".

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