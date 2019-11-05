نشرت صحيفة "سبق" السعودية النسخة النهائية لـ"اتفاق الرياض"، المتوقع توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ووفقا لما نشرته الصحيفة، يرتكز الاتفاق على 4 مبادئ رئيسية أولها "المفاوضات اليمنية في السويد بين أنصار الله ووفد الحكومة اليمنية"، اضافة الى "تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية"، مشددا على "ضرورة عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أب 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، كما وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق".
وشددت الصحيفة على أن "الاتفاق يرتكز على إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية"، مشيرة الى أن "الاتفاق لاقى ترحيبا وتفاؤلا في الأوساط اليمنية، حيث رحب الكثيرون بما توصلت إليه الأطراف من تفاهمات قبيل التوقيع على الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر "سبق" تنشر اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.