"سبق" تنشر اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

نشرت صحيفة "سبق" ​السعودية​ النسخة النهائية لـ"اتفاق ​الرياض​"، المتوقع توقيعه بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، يرتكز الاتفاق على 4 مبادئ رئيسية أولها "المفاوضات اليمنية في ​السويد​ بين ​أنصار الله​ ووفد الحكومة اليمنية"، اضافة الى "تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية"، مشددا على "ضرورة عودة جميع ​القوات​ التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أب 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها ​قوات الأمن​ التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، كما وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها ل​وزارة الدفاع​ وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق".

وشددت الصحيفة على أن "الاتفاق يرتكز على إعادة تنظيم القوات الخاصة و​مكافحة الإرهاب​ في ​محافظة عدن​ واختيار العناصر ​الجديدة​ فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة ل​وزارة الداخلية​"، مشيرة الى أن "الاتفاق لاقى ترحيبا وتفاؤلا في الأوساط اليمنية، حيث رحب الكثيرون بما توصلت إليه الأطراف من تفاهمات قبيل التوقيع على الاتفاق".