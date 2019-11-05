روحاني: الخطوة التصعيدية الرابعة ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو النووية

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان الخطوة التصعيدية الرابعة بشأن الاتفاق النووي هي ضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في محطة فوردو النووية، واشار الى ان خطوتنا الرابعة في تخفيض مستوى التزامنا في الاتفاق النووي ستنفذ غداً.
ولفت روحاني الى ان واشنطن تريد استسلامنا أمام العقوبات لكن الجميع الآن يقول إن العقوبات الأميركية سياسة خاطئة، والحوار لا يزال مفتوحا ونحن مستعدون للتفاوض على قاعدة الاحترام لمتبادل ووقف كل العقوبات.
واشار الى ان أوضاع إيران أصبحت أفضل بعد سنة كاملة من تطبيق العقوبات الأميركية ضدها، وشدد على ان صمود الشعب الإيراني ومقاومته هما الحل لمواجهة العقوبات لكن يجب أن لا نغلق باب المفاوضات.
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