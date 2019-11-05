لفت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اذا كان التظاهر والاعتصام حق يكفله ​الدستور​ وتعبير عن رأي ، فان ​قطع الطرقات​ وإعاقة تنقل الناس وإهانتهم مخالف لكل القوانين والقيم ويجب وضع حد لحالة التفلت التي تشهدها الاوتوسترادات والطرقات، ارحموا الناس من بعض البلطجية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: قطع الطرقات وإعاقة تنقل الناس وإهانتهم مخالف لكل القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.