حمدان: يبقى الجيش هو الشمس الدافئة والمنيرة في ايام الصقيع

علق أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - ​​المرابطون​​ ​مصطفى حمدان​ على "الهمهمات والثرثرات ومحاولات التشكيك برجالنا في جيشنا الوطني اللبناني بقيادة القائد ​العماد جوزيف عون​"، قائلا: "خبي قرشك الابيض ليومك الأسود، وجيشنا الوطني قرشنا الأبيض المبارك الذي يحمينا ويصوننا .

ويبقى ​الجيش​ هو ​الشمس​ الدافئة والمنيرة في ايام الصقيع".

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