طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في الطيران المدنية بأن طقسا مستقرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صافٍ اجمالا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ التي تكون فوق معدلاتها الموسمية و رطوبة منخفضة.

كما توقعت ايضا ان يكون طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفض. أما الخميس فيكون صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكربدرجات الحراراة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.