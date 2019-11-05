الأب إيلي قرقماز يطلق فيديو لاغنية "هزوا الأرض"

أطلق ​​الأب إيلي قرقماز​​ فيديو لاغنية "هزوا الأرض"، إهداء لكل من آمن ب​لبنان​. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاغنية من كلمات رودي رحمة، لحن توزيع أياد كنعان، غناء وسام سعادة، انشاد جوقة جامعة سيدة اللويزة بإدارة الأب خليل رحمة.

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