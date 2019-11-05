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الجيش أبعد المتظاهرين عن الطريق العام في زوق مصبح

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عمل ​الجيش اللبناني​ على ابعاد المتظاهرين عن الطريق العام في ​زوق مصبح​، فيما اعتقل عدد من الاشخاص.

وقد تم فتح الطريق بشكل كامل، وانتشر الجيش في المنطقة.

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