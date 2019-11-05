الجيش أبعد المتظاهرين عن الطريق العام في زوق مصبح

عمل الجيش اللبناني على ابعاد المتظاهرين عن الطريق العام في زوق مصبح، فيما اعتقل عدد من الاشخاص.
وقد تم فتح الطريق بشكل كامل، وانتشر الجيش في المنطقة.
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