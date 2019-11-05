MTV: قسم من المتظاهرين في جل الديب انتقلوا إلى أمام كنيسة مار عبدا

أفادت قناة الـ"MTV" بأن قسما من المتظاهرين في ​جل الديب​ توجهوا بعد فتح الاوتوستراد من قبل ​الجيش​ إلى أمام ​كنيسة مار عبدا​ وتمّ توقيف 3 أشخاص آخرين.

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