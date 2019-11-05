الرئاسة التركية: نؤكد اعتقال أخت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعملية أمنية

اكدت ​الرئاسة التركية​ في بيان اعتقال أخت زعيم تنظيم "داعش" ​أبو بكر البغدادي​ بعملية أمنية.

ونشرت وكالة "رويترز" صورة قالت إنها لشقيقة زعيم تنظيم "داعش" التي صرح مسؤول تركي بارز بأنها تخضع للتحقيق بعدما اعتقلتها القوات التركية في مدينة أعزاز شمالي سوريا الاثنين.

كما نشرت الوكالة صورتين لزوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا ويخضعان للتحقيق.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

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وقال المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".