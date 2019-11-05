الصليب الاحمر: تم نقل إصابة من جل الديب والمصاب الذي نُقل من الزوق حالته مستقرة

اعلن ​الصليب الاحمر​ انه تم نقل إصابة من ​جل الديب​، والمصاب الذي نُقل من ​زوق مصبح​ حالته مستقرة. يذكر انه تم نقل اشاعات عن وفاة المتظاهر المسن في زوق مصبح وحصل على اثر ذلك الخبر اشكال بين المتظاهرين والجيش اللبناني.

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