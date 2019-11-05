​الجيش اللبناني​ فتح الطريق على المسلكين الغربي والشرقي في ​جل الديب​ وأزال العوائق من وسط الطريق والسيارات وسحب المتظاهرين الى جوانب الطرقات وازال الخيم من وسط الشارع. هذا وسجل حالة اغماء خلال محاولة الجيش فتح الطريق وهو يعمل في هذه الاثناء على ازالة المنصة التي وضعت في المكان والسير عاد الى طبيعته تدريجيا بعد فتح الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش فتح الطريق في جل الديب على المسلك الغربي وازال العوائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.