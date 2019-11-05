محتجون اقفلوا المؤسسات العامة والدوائر الرسمية والمصارف في طرابلس

عمد عدد من المحتجين الى اقفال المؤسسات العامة والدوائر الرسمية و​المصارف​ في ​طرابلس​. وقد تجمهروا امام شركة قاديشا في ​الميناء​ ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة، كما طلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، ومنعوا موظفين آخرين من الدخول إلى مراكز عملهم، مؤكدين انهم سيستمرون باقفال المؤسسات حتى تحقيق مطالبهم.



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