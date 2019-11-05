التحكم المروري: فتح جزئي للسير في زوق مصبح

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن فتح جزئي للسير في منطقة ​زوق مصبح​. وكانت قوة من ​الجيش​ قد توجهت الى المنطقة وعملت على فتح الطريق وازالة العوائق. كما صادر الجيش الالات والمعدات الموسيقية وخيم المتظاهرين.

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