محتجون اقفلوا 3 مصارف في المتن الاعلى وحمانا

اقفل محتجون وطلاب مدارس مصرفا في ​المتن الأعلى​ ومنعوا المواطنين من الدخول اليه، ثم توجهوا إلى ​حمانا​ حيث أقفلوا مصرفين آخرين وتوجهوا الى ​الادارات العامة​ و"اجيرو" لاقفالهما.

وحضرت الى المكان قوة من ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ لضبط الوضع، وقد حصل تدافع بين المتظاهرين والجيش اللبناني. فيما تم توقيف عدد من الاشخاص.

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