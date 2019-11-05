إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي بتدشين أجهزة طرد مركزي جديدة

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دبي (رويترز) - ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الجمهورية الإسلامية دشنت يوم الاثنين 30 جهازا متطورا للطرد المركزي، في تقليص لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
وقال صالحي للتلفزيون الرسمي "نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي (آي.آر-6)". وأضاف أن تلك الخطوة تظهر "قدرة وعزم" إيران.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015 وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق وقالت إنها قد تتخذ في نوفمبر تشرين الثاني خطوات أخرى في إطار التحلل من تعهداتها.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
شاهد: رغم مرور 40 عاما .. أزمة الرهائن لا تزال تسمم العلاقات الأمريكية الإيرانية
مقدم من Euronews
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الصين تستقبل "الصديق" ماكرون وتحذر من فتح ملف هونغ كونغ
تعد الصين الإثنين لاستقبال إيمانويل ماكرون بحفاوة وسط الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، مع تحذيرها الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه من التدخل في أحداث هونغ كونغ. ويصل إيمانويل وبريجيت ماكرون بعد الظهر بالتوقيت المحلي إلى شانغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، في ثاني زيارة تتمحور حول التجارة. وخلال رحلته الأولى إلى الصين أوائل عام 2018، وعد ماكرون بزيارة البلد مرة كل عام على الأقل. وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية زهو جينغ الخميس مقتبسا كلاما منسوبا لكونفوشيوس "بين الأصدقاء، نُقدّم الأفضل دوما، خصوصا لصديق آت من بعيد. يجب أن يلقى استقبالا على أكبر قدر من الودّ والحفاوة". واللقاء الأبرز في هذه الزيارة سيكون عشاءً الثلاثاء بين ماكرون وزوجته والرئيس الصنيي شي جينبينغ وزوجته المغنية بنغ ليوان في حديقة يو، إحدى أجمل حدائق الصين في شنغهاي القديمة. ويسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز علاقاته مع الأوروبيين في وقت يسجل اقتصاد بلاده تباطؤا تفاقم بفعل الحرب التجاريّة مع الولايات المتحدة. كما أنّه يُواجه منذ خمسة أشهر تحدّياً غير مسبوق في هونغ كونغ حيث يندّد المحتجّون بنفوذ بكين المتنامي. وفي وقت أكّد الإليزيه أنّ ماكرون سيتطرّق "بلا محظورات" إلى مسائل حقوق الإنسان والوضع في هونغ كونغ وفي إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة، وجّهت بكين تحذيراً إلى الرئيس الفرنسي. وقال الدبلوماسي الصيني إنّ موضوعي "هونغ كونغ وشينجيانغ يمتّان إلى شؤون الصين الداخليّة، ومن غير المناسب إدراجهما على جدول الأعمال الدبلوماسي". للمزيد على يورونيوز: أزمة دبلوماسية بين فرنسا وبلغاريا بسبب تصريحات ماكرون خبراء: الإسلام في صلب نقاش في فرنسا يغذيه "الانفعال" و"الجهل" ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز "محاربة" الأسلمة والطائفية ودعت منظّمة هيومن رايتس ووتش ماكرون إلى الضغط على نظيره "من أجل إغلاق معسكرات التربية السياسية" في شينجيانغ حيث يُعتقد أن بكين تحتجز أكثر من مليون من الأويغور الذين تتهمهم بميول انفصالية وإسلامية. ويُشارك ماكرون لدى وصوله الإثنين في مأدبة عشاء مع قادة العالم الآخرين المدعوّين إلى افتتاح معرض شنغهاي الثاني للواردات، وهو ملتقى تجاري سنوي أنشأه النظام الشيوعي لإثبات عزمه على فتح أسواقه. وشدّد الدبلوماسي الصيني على أنّ الحوار الفرنسي الصيني "مهمّ جدّاً في وقتٍ يشهد العالم الكثير من الأزمات المتتالية، وتتصاعد الحمائية والأحادية"، مشيراً بذلك إلى الولايات المتحدة من دون تسميتها. وترى أوساط ماكرون أن "الولايات المتحدة تطرح الأسئلة الصحيحة لكنها تقدّم الأجوبة الخاطئة" في حربها التجارية. وفيما ضاعفت واشنطن في الأسابيع الأخيرة التحذيرات من الخطر الإستراتيجي والإيديولوجي الذي تشكله بكين، قال زهو إن على "فرنسا والصين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقطبين حضاريين،" أن "تتحملا مسؤولياتهما من أجل الحفاظ على الازدهار والسلام العالميين". ويرى خبير الشؤون الصينية جان بيان كابستان من جامعة هونغ كونغ المعمدانيّة أن الهجوم الأميركي يدفع بالتأكيد الصينيين إلى التقرب من فرنسا، وكذلك من ألمانيا وبريطانيا. لكنه حذر من أنّه "من السذاجة أن يعتقد الأوروبيون أنّ بإمكانهم التحالف مع الصين ضد (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب". وتواجهت البحريتان الفرنسية والصينية في الربيع خلال حادث في مضيق تايوان. وحذر زهو من الوجود الفرنسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مشيراً إلى أنه إن كانت فرنسا تسعى "للعب دور مثير للبلبلة، فهذا ليس ما نأمل به". ويدشن ماكرون الثلاثاء في شنغهاي مركز بومبيدو الجديد في المدينة العملاقة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة. ويجري الأربعاء في بكين محادثات جديدة مع شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ، على أن يتم توقيع حوالى أربعين عقدا بمناسبة هذه الزيارة. تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب
Euronews (Ar)
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ماكدونالدز تعزل رئيسها التنفيذي بسبب علاقة غرامية
قال عملاق الوجبات السريعة ماكدونالدز يوم الأحد، إن الشركة اتخذت قرارا بعزل الرئيس التنفيذي ستيف إيستربروك بعد أن قام بخرق القوانين وقواعد السلوك الخاصة بسياسة الشركة. وقالت شركة الوجبات السريعة العالمية في بيان صحفي أصدرته يوم ، إن مجلس إدارة الشركة اتخذ هذا القرار بعد أن تبين أن إيستربروك على علاقة غرامية مع إحدى الموظفات. ولم تصدر ماكدونالدز والتي تمنع أن يقيم المدراء علاقات عاطفية مع موظفيهم المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة. هذا وعلى الفور تم تعيين كريس كيمبزينسكي رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، خلفا لإيستربروك. وأعلن إيستربروك في رسالة بعثها عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين، موافقته على القرار الذي اتخذته الشركة، بالرغم من أن هذه العلاقة تمت برضا الطرفين. وقال: "بالنظر إلى قيم الشركة، أتفق مع مجلس الإدارة على أن وقتي للرحيل قد حان". للمزيد على يورونيوز: متحف في إسرائيل يعرض "ماك يسوع" وباربي على شكل العذراء مريم يثير غضب المسيحيين بريطانيا: تحاليل مخبرية تكشف آثار البراز على شاشات مطاعم ماكدولدز لتمرير الطلبيات لهذا السبب نرى الأصفر والأحمر على شعارات مطاعم الوجبات السريعة
Euronews (Ar)
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ترامب يريد معرفة هوية "مسرب المكالمة" التي قد تؤدي لعزله
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الى فتح تحقيق ضد الرئيس بهدف عزله. ويأتي طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، ويهاجمون مصداقيته. وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لاجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن. وكتب ترامب "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه". وأضاف أن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديموقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل". لكن مجموعة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين ومسؤولين في الأمن القومي أكدت فحوى الشكوى، وهي محاولة واضحة للضغط على أوكرانيا للتحقيق في خصوم الرئيس الديمقراطيين. ويتم التحقيق فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر. وقال مارك زيد، محامي الشخص الذي أبلغ بالقضية، على تويتر الأحد، إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين الجمهوريين للإجابة على أسئلتهم كتابياً. للمزيد على يورونيوز: واشنطن تبدأ في تنفيذ خطة تأمين مستقبلها النفطي في سوريا شاهد: من الجزائر إلى العراق ومن السودان إلى لبنان.. الثورة أنثى والثائرات هن الجميلات صانعو حلوى المولد النبوي يرسمون الفرح على وجوه المصريين تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب
Euronews (Ar)
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رغم مرور 40 عاما .. أزمة الرهائن لا تزال تسمم العلاقات الأمريكية الإيرانية
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كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي بتدشين أجهزة طرد مركزي جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.