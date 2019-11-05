شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "حقوق الإنسان البرلمان" تبحث اليوم الشكاوى الواردة إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكاوى الواردة إليها بشأن قطاع حقوق الإنسان، وذلك فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد.

وتواصلت اللجنة بشكل مستمر مع مسئولى الاتصال السياسي ومسئولي قطاع حقوق الإنسان بعدة جهات من أجل دراسة الشكاوى المُقدمة بشكل عام من المواطنين، أهمها وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية والتعليم الفني بالإضافة إلي المحافظات والمحليات.

جدير بالذكر، أن اللجنة تلقت خلال دور الانعقاد الرابع نحو 200 شكوى بالوسائل المختلفة سواء البريد أو التلغراف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو التسليم باليد، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في شأنها وذلك بعد حفظ الشكاوى المجهولة والكيدية أو المكررة، وعكست واقع متكرر فيما يخص نقل بعض المسجونين إلى أماكن قريبة من محل إقامة ذويهم وذلك للتيسير عليهم في أوقات الزيارة أو نقل بعض المسجونين المرضي لسجن مجهز بمستشفى سجن آخر.

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