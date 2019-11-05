شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الموانئ بالنواب: تسهيل حركة النقل لدعم الانفتاح على أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء عمرو إسماعيل، إن وزارة النقل ممثلة في هيئة الموانئ البرية والجافة وقطاع النقل البحري لا تدخر جهد في تسهيل حركة المرور سواء للأفراد أو للبضائع بهدف ازدياد حركة التجارة وبما يخدم خطة الدولة في الانفتاح على أفريقيا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أمس الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة "خطة وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019". بحضور اللواء عمرو إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة واللواء بحرى أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحرى، والنائب هشام عبد الواحد - رئيس لجنة النقل والمواصلات.

وأضاف إسماعيل - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء أول ميناء جاف في مصر في منطقة 6 أكتوبر، كما يجرى إنشاء مناطق لوجستية مخطط لها أن يكون بها صناعات تكميلية وتحويلية ومناطق عرض.

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من جانبه، أشار اللواء بحرى أيمن صالح، عن الاهتمام بعدد من الموانئ البحرية في بعض دول شرق وغرب أفريقيا.

وبدوره قال النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة إن أهمية هذا الاجتماع تأتى نظراً لأهمية دور وزارة النقل فى تحسين حال الطرق والموانئ لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وطالب رضوان باستكمال مناقشة الموضوع في اجتماع قادم نظرا لأهميته بحضور وزير النقل لعرض رؤية ومخطط عام للوزارة على مستوى جميع قطاعاتها.