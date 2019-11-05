شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعترف أنقرة بإبادة الأرمن؟.. رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر، طريقة حصول الأرمن على تعويضات من تركيا على المذبحة التى ارتكبها العثمانيون بحق الأرمينيين فى عام 1915، وذلك بعد اعتراف العديد من دول العالم بالإبادة التركية للأرمن.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحصول على تعويضات من تركيا يقتضى أولاً اعتراف تركيا بالمذبحة التى ارتكبتها ضد الأرمن إبان الحكم العثمانى، مشيراً إلى أن النظام التركى الحالى لن يعترف بتلك المذبحة.

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وتابع رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر: اعتراف دول العالم بإبادة الأتراك للأرمن وكان آخرها اعتراف الكونجرس الأمريكى بالمذبحة هو مجرد ضغط سياسى، ولكن لا يؤدى إلى حصول الأرمن على تعويضات، موضحاً أن الحصول على تعويضات يقتضى أولاً اعتراف أنقرة ، ثم يتم بعد ذلك مفاوضات حول التعويضات المناسبة.