البترول: وضع بئرين جديدين في حقل بلطيم على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم وضع البئرين الاستكشافيين "بلطيم جنوب غرب -1 وبلطيم جنوب غرب -2" بمنطقة دلتا النيل على خريطة الإنتاج.

وأضافت الوزارة أن معدلات إنتاج البئرين تصل إلى حوالي 190 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 1300 برميل متكثفات يوميا.

وتنفذ الوزارة برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستدامة في تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى وتوجيه الفائض منه إلى صناعات القيمة المضافة.

وتم تحقيق هذا الكشف بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم فى عمق مياه 25 متر وبمنطقة تبعد عن منطقة نيدوكو-11 بحوالى 18 كيلو متر، بحسب البيان.

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وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل حفر وإكمال 6 آبار ووضعها على الإنتاج وذلك من خلال تركيب منصة بحرية وخط إنتاج جديد بقطر 26 بوصة وبطول 30 كم لنقل الإنتاج إلى منطقة المعالجة .

يذكر أن شركة بتروبل القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركتى إينى وبى بى قامت بتنفيذ المشروع فعليا ووضعه على الإنتاج خلال 20 شهرا فقط من تاريخ اعتماد خطة العمل من جانب الشركاء في فبراير 2018.

وأشار البيان إلى الانتهاء من تصنيع وتركيب منصة بحرية بوزن حوالى 2400 طن خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرا وبدء أعمال الحفر والإكمال للآبار بداية من يونيه 2019.

وأضاف أنه تم وضع البئرين الأول والثانى على الإنتاج خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2019، وجارى حاليا أعمال الحفر للبئر الثالث ضمن خطة التنمية تمهيداً لإكماله ووضعه على الإنتاج .