تعيين 25 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمى:

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 25 أستاذًا مساعدًا بمختلف كليات الجامعة.

نص القرار على تعيين 8 أساتذة بكلية الطب هم "الدكتورة مها صلاح النجار بقسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور عبد الرحمن محمود محمد بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور حسين محمد حسين/ والدكتور وائل محمد علي عبد الغني بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد أبوالقاسم فرغلي بقسم طب القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمد أحمد مهران بقسم جراحة العظام، والدكتور محمد شحاتة حسين بقسم طب وجراحة العيون، والدكتور محمد محمود أحمد بقسم جراحة القلب والصدر بالكلية.

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وشمل القرار تعيين 7 أساتذة مساعدين بكلية التربية الرياضية هم "الدكتور محمد صلاح أحمد والدكتور أسامة محمد عبد الحليم بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية، والدكتورة نسرين نادي عبد الحميد والدكتورة مروة محمد مجدي بقسم علوم الصحة الرياضية، والدكتورة ليلى جمال مهنى والدكتور أحمد اسماعيل أحمد والدكتور حاتم فتح الله محمد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بالكلية.

كما تضمن القرار تعيين 3 أساتذة مساعدين بكلية الآداب هم "الدكتورة نجلاء حسين توفيق والدكتور محمد سعد الدين سيد بقسم التاريخ، والدكتور حيدر مختار محمود بقسم الدراسات الإسلامية بالكلية، وتعيين أستاذين مساعدين بكلية العلوم وهما الدكتور أحمد عبد الستار عبد الحكيم بقسم الرياضيات، والدكتور خالد عبدالله حسين بقسم النبات والميكروبيولوجى بالكلية.

وجرى تعيين عدد من الأساتذة المساعدين بـ5 كليات أخرى هم "الدكتورة مروة فتحي بكر بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة، والدكتورة منال كمال سليمان قسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة منال أنور سيد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة دعاء عبد المحسن عبد القادر بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والدكتور محسن محمد سليم بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالجامعة.