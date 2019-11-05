احتجاجات العراق: الشعب يغلق ميناء أم قصر بالبصرة وقنصلية إيران بكربلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) على "تليجرام"، الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، مُشيرة إلى أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة.

وفي وقت سابق، قال مراسل "العربية" و"الحدث"، إن السلطات أعادت فتح ميناء أم قصر بعد فض الاعتصام باستخدام القوة العسكرية.

من جانبها، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على "فيسبوك"، إنها تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا، كما أدانت استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة من قبل القوات الأمنية.

وكان المحتجين العراقيين عاودوا التظاهر في محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، مساء الاثنين، لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على التدخل الإيراني في الشأن العراقي. ورفع المتظاهرون مجدداً العلم العراقي فوق جدار القنصلية بعدما أنزلوا العلم الإيراني وكتبوا على جدار القنصلية الإيرانية لافتة تقول "أغلقت بأمر الشعب".

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بانقطاع خدمة الإنترنت عن العاصمة العراقية، فيما منعت قوات الأمن المتظاهرين من اقتحام مبنى التلفزيون في بغداد.

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وأظهرت صور نشرها ناشطون فض الشرطة للاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى التلفزيون بالعاصمة.

هذا وأمهلت عشائر كربلاء السلطات العراقية 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين في المحافظة.

يأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية عراقية إن الوضع أصبح تحت السيطرة على جانبي جسر الأحرار في بغداد بعد صدامات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت لمقتل 7 متظاهرين، وإصابة آخرين بينهم رجل أمن.

وأغلقت القوات الأمنية الجسر بمصدات إسمنتية لمنع عبور المتظاهرين إلى منطقتي شارع حيفا والعلاوي، وبهذا يصبح عدد الجسور المغلقة في بغداد 4 جسور.

فيما ساد الهدوء الحذر ساحة التحرير مع تضاعف أعداد المتظاهرين في الساعات الأخيرة من ليل الاثنين.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية مقتل متظاهر في قضاء الشطرة شمالاً وإصابة 15 آخرين بعد صدامات مع القوات الأمنية.