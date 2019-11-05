حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:
أمرت النيابة العامة بدمياط، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
وتمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات من ضبط "سمير. م"، عاطل، 42 عامًا، و"أحمد.ل"، عاطل، 38 عامًا، وبحوزتهما كمية من نبات "الحشيش" المخدر وزنت 5 كيلو جرام.
وكشفت التحريات تورطهما في الاتجار في المواد المخدرة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.
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