بالصور.. بناء خزانات جديدة بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز بمدينة العاشر من رمضان، إنه جاري إنشاء خزانات مياه جديدة؛ لاستيعاب مياه الأمطار والاستفادة منها، ومواجهة الأمطار المستقبلية، بناءً على التغيرات المناخية التي تحدث في مصر.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى تزويد عدد من المجاورات ببالوعات المطر؛ لصرف المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وتسليك البالوعات القديمة.

وأوضح "شاهين"، أنه جرى تكليف مكتب استشاري متخصص في مجال حماية المدن من السيول، لعمل دراسة لحماية المدينة والمنطقة الصناعية.