السيطرة على حريق دون خسائر بشرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريقٍ شب في منزل دون خسائر في الأرواح، بدائرة مركز ساقلته.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز، وتبين من التحريات نشوب الحريق بغرفة في الطابق الثاني لمنزل مكون من طابقين ملك "إلهام. ع" 45 عامًا ربة منزل.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجحت صاحبة المنزل أن يكون الحريق سببه ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.