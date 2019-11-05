عاجل ..بوتين يقيل 10 جنرالات في أجهزة الأمن

”قتله ثم طلب النجدة“.. مصري يسدد 10 طعنات لوالده المسن . شهدت مدينة بورسعيد شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادثًا أليمًا، بعد أن قتل ابن والده المسن بـ10 طعنات نافذة في البطن، أدت إلى وفاته على الفور، وذلك بسبب خلافات ... 04 نوفمبر 2019 20:39

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