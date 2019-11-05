البرلمان البريطاني ينتخب هويل رئيسا جديدا له

انتخب أعضاء البرلمان البريطاني يوم الاثنين، لينزي هويل الذي ينتمي لحزب العمال رئيسا جديدا له، ليضطلع بدور قيادة البرلمان بالمرحلة التالية من جهود البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال هويل أمام أعضاء البرلمان البريطاني: "سأتحلى بالحيادية.. سأتحلى بالشفافية .. على البرلمان أن يتأكد من إزالة الشوائب"، مضيفا "هذا المجلس سيتغير، لكنه سيتغير للأفضل".

و قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد انتخاب هويل: "أعتقد أنك

ستطبع أيضا بصمة العقلانية التي تتحلى بها على إجراءاتنا ومن ثم ستسهم في التأليف بيننا كبرلمان وديمقراطية".

ورئيس البرلمان هو الذي يفصل في الخلافات الإجرائية في مجلس العموم وله سلطة تقرير أي من التحديات التي تواجه خطط حكومة المحافظين الحالية هي التي يمكن المضي فيها.

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ووجه البعض لرئيس البرلمان السابق، جون بيركو، الذي ترك المجلس بعد أن

أمضى فيه عشر سنوات، اتهامات بكسر العرف السائد ومحاباة من يرغبون في وقف خطط البريكست. لكن آخرين أشادوا به ورأوا أنه أتاح لهم تحدي السلطة التنفيذية ومراقبة عملها.

وكان هويل نائبا لرئيس البرلمان (مجلس العموم) منذ عام 2010، وقد انتخبه الأعضاء بعد أربع جولات من الاقتراع السري في عملية استغرقت ساعات، وتغلب في الجولة الأخيرة على منافسه، كريس برايانت، بتأييد 325 صوتا مقابل 213 صوتا.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ستتوقف مهمة رئيس البرلمان الجديد الأولى على شكل الحكومة التي سينتخبها الشعب.