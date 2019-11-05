هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الألمانية هبطت بشكل اضطراري في مطار "شيريميتيفا" القريب من العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت

وكالة أنباء سبوتنيك.

وأفاد موقع قناة "إر بي كا" الروسية أن الطائرة الألمانية من طراز "بوينغ-737" هبطت اضطراريا في العاصمة الروسية ​موسكو​،

بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.

وبحسب الموقع، فإن الطائرة الألمانية هبطت بسلام ولم يسفر الحادث عن إصابات، وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة ​فرانكفورت​ الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.