رياح نشطة وأتربة في مكة المكرمة تتسبب في تدني الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في السعودية اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الخرمة، والموية، وتربة، ورنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً. رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الخرمة، والموية، وتربة، ورنية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

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