الحكومة العراقية تعيد خدمة الإنترنت بعد قطعها بشكل كامل

أعادت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى عموم البلاد، بعد مرور تسع ساعات تقريباً على قطعها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت مصادر في بغداد إن الحكومة رفعت الحظر عن خدمة الإنترنت، لكنها أبقت الحظر

على تطبيقات الفيسبوك وتويتر وواتساب وتليغرام وإنستغرام.

وفي وقت سابق من اليوم، وأفادت مصادر في العراق بانقطاع الإنترنت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد، وجاء خبر قطع

الإنترنت وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في العراق، وبعد ورود تقارير عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، أمس الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.