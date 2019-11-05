دعوات للاعتصام أمام البرلمان.. متظاهرو لبنان يقطعون كل الطرقات الرئيسية

أفادت مصادر في بيروت، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين أقدموا منذ الصباح على قطع معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، وسط دعوات إلى الاعتصام مساء اليوم أمام المجلس النيابي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أكدت المصادر أن المحتجين قطعوا عددًا من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية فيمحافظات البقاع والجنوب والشمال.
أقدم المحتجون على قطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط لبنان بسوريا في عدة نقاط.
كما أن المحتجين ينظمون تظاهرة أمام مبنى فرع مصرف لبنان في مدينة النبطية جنوب لبنان.
وفي غضون ذلك، تأجلت جلسة مجلس النوابالتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في وقت دعت مجموعات الحراك الشعبي للاعتصام عند مدخل مجلس النواب مساء اليوم.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري تقدم باستقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان، اعتراضًا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وينتظر اللبنانيون انطلاق استشارات نيابية تفضي إلى تكليف رئيس جديد للوزراء، وتعيين حكومة جديدة.
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