توقيف شقيقة البغدادي شمال سوريا

صرح مسؤول تركي كبير لرويترز بأن تركيا اعتقلت شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز بشمال سوريا يوم الاثنين، وتستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضاً.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضاً عند اعتقالها خمسة أطفال.

وقال المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي، ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كانت الشخصية التي ألقي القبض عليها هي أخته.

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي عندما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق في شمال غرب سوريا. وأكد تنظيم داعش، في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت يوم الخميس موت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.

Advertisements

اقرأ أيضاً...واشنطن تنشر صوراً للغارة التي قتل فيها زعيم داعش

وأكد فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية أن اعتقال شقيقة البغدادي دليل على تصميم أنقرة على محاربة تنظيم داعش.