شرطة إندونيسيا تطارد مشتبهين بعد مقتل صحفي وناشط

أعلنت الشرطة في مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء أنها تبحث عن شخصين مشتبه بهما بعد مقتل صحفي وناشط.

وتم العثور على جثتي مارادن سيانيبار وماراتوا سيرجار مع وجود آثار طعنات على جسديهما، وذلك بالقرب من مزرعة للنخيل في منطقة لابوهان باتو في 30 و31 كتوبر الماضي، حسبما ذكرت الشرطة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنها أجرت تحقيقاً في نزاعات على الأراضي بين شركات زيت النخيل والسكان في المنطقة.

وقال تحالف الصحفيين المستقلين إن القتيلين كانا يعملان في مجلة محلية على الإنترنت.

وذكرت الشرطة أنها لم تتوصل بعد إلى الدافع وراء الحادث .

وقال تاتان ديرسان اتمايا المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية: "حددنا هوية شخصين مشتبه بهما ونبحث عنهما". ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.

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وحثت منظمات الدفاع عن الصحفيين السلطات على التحقيق في الحادث بشكل شامل.

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وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان: "ندعو الشرطة الإندونيسية ومكتب المدعي العام إلى بذل كل جهد ممكن للعثور على مرتكبي هذه الجريمة المزدوجة والمحرضين عليها، وإذا لزم الأمر، إنشاء فريق خاص من المحققين".