فرنسا "تأسف" لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها" لقرار الولايات المتحدة إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ.

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة رسمية إلى الصين، قال الأليزيه إنه على الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة "نحن نأسف لذلك"، مضيفاً أن هذا يجعل "الشراكة الفرنسية الصينية حول المناح والتنوع البيولوجي أكثر من ضرورية".

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كانت واشنطن أبلغت رسمياً الأمم المتحدة، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.