كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. روحاني يعلن تخلي إيران عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الثلاثاء، تخلي طهرن عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي.

أكد روحاني، في كلمة له، نشرتها فضائية العربية، أن إيران ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

وأشار روحاني، إلى أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وقال روحاني: "من صباح الغد سوف أعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالتنا من الغد ستتخذ الخطوة الرابعة والجديدة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي".

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وأضاف قائلا: "قد نعلم مجموعة دول 4+1، والوكالة الدولية مستمرة في رقابتها علينا حتى لو اتخذنا الخطوة الرابعة".

وتابع: "خطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي قبلها، فإذا ما عادوا لالتزاماتهم سنعود لتعهداتنا بالكامل، هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع".

وواصل: "لا نستطيع تحمل عبء تنفيذ التزاماتنا بالكامل وهو لا يقومون بالتزاماتهم".

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران للتراجع عن الخطوات التي تتخذها لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي للعام 2015، مجددا التزامه بالاتفاق ومطالبا طهران بالقيام بالمثل.