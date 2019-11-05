كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: توقعات بتوقيع اتفاق الرياض اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتم مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي تم التوصل إليه برعاية سعودية.

ووفقًا للمصادر، أن التوقيع سيتم بحضور إقليمي وأممي وبحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وأشار المصادر، إلى أن التوقيع سيتم من قبل ممثل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:

*الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي

*وقف الحملات الإعلامية المسيئة

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*توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي

*مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش

*تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق

*مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.