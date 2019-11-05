كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني ووزير الخارجية الصيني يناقشان محادثات طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غاني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.

كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيله. لم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.

الحوار عملية منفصلة عن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي انهارت في سبتمبر.

يقول بيان أفغاني صدر اليوم الثلاثاء إن غاني ووانغ أكدا على دور الحكومة والشعب الأفغاني في عملية السلام.

يصر غني على أن حكومته يجب أن تقود أي حوار مع طالبان، رغم رفض المتمردين التحدث مع ممثلي الحكومة. كما أن مستقبل مكتبه غير مؤكد، حيث تنتظر أفغانستان النتائج التي طال انتظارها لانتخابات سبتمبر الرئاسية.