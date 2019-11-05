كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صورة لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أخت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وزوجها، وزوجة ابنهما، شمالي سوريا.

اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

وقالت تركيا، إنها تستجوب "رسمية عواد"، شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي.

وقد تم اعتقال شقيقة البغدادي، البالغة من العمر 65 عاما، في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال مسؤول تركي بارز لوكالة رويترز، إن السلطات التركية تستجوب أيضا زوج شقيقة أبو بكر البغدادي وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.

وأضاف المسؤول: "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش". ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.

شقيقة أبو بكر البغدادي

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ونشرت وكالة رويترز للأنباء، صورًا لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وزوجها، وزوجة ابنهما، بعد أن تم اعتقالهم.

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

أعضاء داعش الفارين

واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.

مقتل البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.