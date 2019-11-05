كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات مناهضة ضد ملك إسبانيا في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن آلاف المتظاهرين خردوا في مدينة برشلونة الإسبانية، احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس لمدينتهم.

وبحسب الصحيفة، احتج آلاف المؤيدين للانفصال عن إسبانيا في برشلونة، على زيارة للملك فيليبي السادس إلى المدينة، في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة في ظل الأزمة الانفصالية.

ومنذ وصول الملك فيليبي، انتشر رجال الأمن، حول المكان الذي أقيم فيه حفل توزيع جوائز مقدمة من الملك للشباب، كما قطعت الشرطة أحد الطرق الرئيسية في المدينة.

ولم يتطرق الملك خلال الحفل بشكل مباشر إلى الاضطرابات التي أعقبت حكم المحكمة، لكنه أشاد في كلمته بالمساهمة التي قدمتها ال"تعددية" في كاتالونيا إلى الديمقراطية الإسبانية، والتي كانت "بنّاءة وداعمة للتقدم".

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وأضاف الملك متحدثاً باللغة الكاتالونية "تمثل هذه القيم بلا شك أفضل قصص كاتالونيا. لا يمكن ولا ينبغي لها أن تكون مجرد ذكرى من الماضي، بل حقيقة حاضرة ومستقبلية، وواقع لا مكان فيه للعنف وعدم التسامح أو إعاقة حقوق وحريات الآخرين".

وأثار الملك فيليبي السادس غضب الانفصاليين الكاتالونيين قبل عامين عندما ندد بشدة في ذروة الأزمة بمحاولة استقلال الاقليم، وحض السلطات على "ضمان النظام الدستوري".

ودعت عشرات الأحزاب السياسية اليسارية ومنظمات المجتمع المدني في إسبانيا، السبت، إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء بشأن مستقبل الملكية.

ومنذ تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لابنه في 2 يونيو الجاري، لم تتوقف التظاهرات في مدريد وسائر أرجاء البلاد للمطالبة بالعودة إلى النظام الجمهوري.

وفي وقت يستعد فيه الملك المقبل فيليبي السادس لأداء القسم، استمرت تلك التظاهرات المنددة بالملكية، والتي ترفع شعار "إسبانيا ستكون في الغد جمهورية".