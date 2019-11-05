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وزير التجارة الأمريكي: الصفقة التجارية مع الصين ستكون بداية جيدة

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صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس اليوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم جيد للغاية نحو إكمال المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة مع الصين، وأعرب عن أمله في أن تكون مقدمة لاتفاقية أكثر قوة.

تجري مناقشة المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقد يتم توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر.


وقال روس خلال اتصال مع الصحفيين اثناء زيارة لتايلاند لعقد اجتماعات إقليمية "نأمل أن تكون المرحلة الأولى هي مقدمة لمجموعة من الاتفاقيات أكثر قوة".

وأضاف إن المرحلة الأولى من الاتفاق ستقلل من التوترات وتبني الثقة بين الولايات المتحدة والصين كما ستزيد الثقة التجارية العالمية.

وتابع قائلا: "إذا انتهينا من المرحلة الأولى، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الناس كثيرًا لأنهم سيرون أن نقطة النهاية تظهر في الأفق".

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وأشار روس الي إنه حريص على إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التجارية مع الهند وأراد سماع مقترحات هندية قد تؤدي إلى استعادة بعض التفضيلات التجارية.

وقع البلدان في نزاع تجاري. وقال روس "نحن متحمسون لإحراز مزيد من التقدم مع الهند بشأن هذا الموضوع".

في يونيو، أنهت الولايات المتحدة المعاملة التجارية التفضيلية للهند، وأزالتها من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP)، لكن اوضح روس إنه ينتظر اقتراحًا من المسؤولين الهنود لمعالجة ذلك.

"نحن حريصون على سماع ذلك. ونأمل أن يمكن التعامل مع الأشياء.. لا يوجد شيء لا رجعة فيه بشأن قرار نظام الأفضليات المعمم".

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