كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الأمريكي: الصفقة التجارية مع الصين ستكون بداية جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس اليوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم جيد للغاية نحو إكمال المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة مع الصين، وأعرب عن أمله في أن تكون مقدمة لاتفاقية أكثر قوة.

تجري مناقشة المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقد يتم توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر.