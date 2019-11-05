كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الأمريكي: الصفقة التجارية مع الصين ستكون بداية جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجري مناقشة المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقد يتم توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال روس خلال اتصال مع الصحفيين اثناء زيارة لتايلاند لعقد اجتماعات إقليمية "نأمل أن تكون المرحلة الأولى هي مقدمة لمجموعة من الاتفاقيات أكثر قوة".
وأضاف إن المرحلة الأولى من الاتفاق ستقلل من التوترات وتبني الثقة بين الولايات المتحدة والصين كما ستزيد الثقة التجارية العالمية.
وتابع قائلا: "إذا انتهينا من المرحلة الأولى، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الناس كثيرًا لأنهم سيرون أن نقطة النهاية تظهر في الأفق".
وأشار روس الي إنه حريص على إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التجارية مع الهند وأراد سماع مقترحات هندية قد تؤدي إلى استعادة بعض التفضيلات التجارية.
وقع البلدان في نزاع تجاري. وقال روس "نحن متحمسون لإحراز مزيد من التقدم مع الهند بشأن هذا الموضوع".
في يونيو، أنهت الولايات المتحدة المعاملة التجارية التفضيلية للهند، وأزالتها من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP)، لكن اوضح روس إنه ينتظر اقتراحًا من المسؤولين الهنود لمعالجة ذلك.
"نحن حريصون على سماع ذلك. ونأمل أن يمكن التعامل مع الأشياء.. لا يوجد شيء لا رجعة فيه بشأن قرار نظام الأفضليات المعمم".