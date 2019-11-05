فضيحة أخلاقية تهز أركان البوليساريو

شهدت مخیمات جبهة البولیساریو في تندوف الجزائریة، مساء أول أمس السبت، تفجیر فضیحة أخلاقیة مدویة، تتمثل في نشر صور حمیمة لزوجة معارض سیاسي تعتقله قیادة الجبهة بسبب نشره تدوینات تنتقدها.
الصور التي تظهر زوجة المعتقل داخل غرفة نومها، والتي یرجح أنها ُوجدت مخزنة في الهاتف المحمول الشخصي للفاضل ابریكة، ّفجرت غضب شباب المخیمات، الذین هجموا على مقر التلفزة التابعة للجبهة، لأن الموقع الذي نشر الصور یعود إلى مدیرها، لحظات قلیلة بعد ذلك الهجوم، حذف الموقع المعني الصور الفاضحة.
الواقعة أججت الغضب ضد قیادة البولیساریو، التي تتهم ابریكة بكونه عمیلا للمخابرات المغربیة لنزع المصداقیة عن انتقاداته.
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