انتظام الدوام في مدارس طرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتظم الدوام في كافة المؤسسات التعليمية والمدارس بطرعان وعاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة، اليوم الثلاثاء، بعدما انتظمت الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، أمس.
وناشد المجلس المحلي، أولياء الأمور، "مدّ يد العون ومساعدة طواقم عمل المدارس من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة".
وأكد أن "كل مدرسة ستقوم بمشاركة المربين والمختص النفسي والمستشارة التربويّة للمدرسة، بتنفيذ برنامج تربوي؛ يهدف إلى تهدئة الخواطر عن طريق الاستماع إلى طلابنا، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مشاعرهم والتخفيف من مشاعر الخوف والاضطراب".
وختم مجلس طرعان المحلي بالقول: "كلنا أبناء بلد واحد، وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. وبالعمل المشترك والتواصل بين المدارس والأهل سنتجاوز المحنة ونعود ببلدنا إلى الأمن والأمان".
يذكر أن هذا القرار اتُخذ في ظل الأحداث المؤسفة والأجواء الحزينة بعد شجار سقط ضحيته الشاب فالح دحلة (36 عامًا) وعدد من المصابين وأضرار جسيمة وخسائر فادحة بالممتلكات الخاصة، يوم الجمعة الماضي، فيما اعتقلت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها العشرات من المشتبهين بالمشاركة في الشجار خلال الأيام الأخيرة.
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