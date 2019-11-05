باريس سان جيرمان يخطط لضم لاعب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لضم أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الكروي الجاري.

وبحسب ما نقله موقع "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد سيعودون لمطاردة البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي.

ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياغو سيلفا وماركينيوس.

يذكر أن فينيسيوس لا يتمتع بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل عليه لاعبين آخرين مثل غاريث بيل ورودريغيو جوس.