تل السبع: إضراب عام احتجاجا على جريمة قتل الشابين أبو طه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساد الإضراب العام تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على جريمة قتل الشابين جلال شحدة أبو طه (34 عامًا)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما)، مساء أمس، داخل سيارة في مدخل القرية.

ويشمل الإضراب المجلس المحلي ورياض الأطفال والمدارس والمحلات التجارية وكافة المرافق.

وجاء الإضراب الاحتجاجي على العنف والجريمة، وفق إعلان رئيس مجلس تل السبع المحلي، عمر أبو رقيق، فور اقتراف الجريمة البشعة.

ومن الجدير ذكره أن القتيل محمد أبو طه لحق بشقيقه فخري أبو طه الذي قُتل قبل نحو عامين بإطلاق نار خلال شجار عائلي وقع في بلدته تل السبع أيضا.

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وبهذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إلى 81 قتيلا بينهم 11 امرأة، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، فيما قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويشار إلى أن لجنة المتابعة العليا نصبت منذ صباح أول من أمس، الأحد، خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس احتجاجا على ازدياد العنف والجريمة في المجتمع العربي، وباشرت قيادات عربية بإضراب عن الطعام في خيمة الاعتصام للضغط على الحكومة والشرطة ودفعهما إلى تكثيف الجهود لاجتثاث العنف والجريمة من المجتمع العربي، بعدما نفذت سلسلة خطوات وإضرابات احتجاجية، في الآونة الأخيرة.