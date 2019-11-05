بالصور.. تجدد التظاهرات الطلابية في الناصرية

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تجددت ، صباح اليوم الثلاثاء، التظاهرات الطلابية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن طلبة الكليات في مدينة الناصرية واصلوا اضرابهم عن الدوام الرسمي معلنين العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي، مشيرا الى تنظيمهم تظاهرة سلمية وسط المحافظة لمساندة المحتجين في ساحات التظاهر والمطالبة بالحقوق ومحاكمة رموز الفساد.
واعلنت مفوضية حقوق الانسان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الشهداء والجرحى والمعتقلين جراء الاحداث الاخيرة في محافظة ذي قار، مشيرة الى استشهاد شخصين و ٢٣ مصابا و٢٨٣ معتقلا .
وتخللت تلك الاحداث اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 260 شخصا واصابة نحو 12 الف اخرين بين المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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