النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف السابق

أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف السابق على خلفيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت "إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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وتابعت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة جاء على خلفيَّة تهمة تعمُّد الإهدار بالمال العامِّ من خلال إقدام المُتَّهمين على إصدار أوامر إيفاداتٍ إلى خارج العراق بدون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ ودون إعلام مجلس المحافظة، خلافاً للصلاحيَّات".

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرار بالمال العامِّ.