تعرف على الطرق المغلقة والموقف الامني في بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن الطرق المغلقة والمفتوحة في بغداد، فيما كشف مصدر امني عن الموقف بالعاصمة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، ان "اغلب الطرق في العاصمة بغداد افتتحت صباح اليوم"، مبينا ان "جسوي الطالبية والمدينة افتتح، اضافة الى طرق المشتل والبلديات وجسر بور سعيد قرب وزارة النقل".

واضاف ان "جسر الاحرار ما زال مغلقا وطريق الكمالية مغلق لوجود متظاهرين، اضافة الى ساحة كمال ومقترباتها من العلاوي"، مشيرا الى ان "جسر بن حيان باتجاه ساحة عدن مغلق لوجود متظاهرين فيها".

فيما ذكر مصدر امني، ان "الموقف في ساحة التحرير وجسر الجمهورية جيد ، حيث يتمركز المتظاهرون اسفل الجسر واعلى المطعم التركي".

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واضاف ان "الموقف في جسر السنك جيد وحركة العجلات في ساحة الخلاني طبيعية"، موضحا ان "هناك تظاهرة منتظمة في منطقة السيدية والقوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".

وتابع ان "منطقة العلاوي تشهد اجراءات امنية مشددة تحسبا من وقوع اي طارئ".

يذكر ان بغداد شهدت يوم امس اتساع نطاق التظاهرات ليشمل اضافة الى جسري الجمهورية والسنك وساحة التحرير، مناطق العلاوي وشارع الرشيد وجسري الاحرار والشهداء، حيث قامت القوات الامنية بتفريقهم ما ادى الى سقوط ضحايا، الامر الذي دفع القوات الامينة الى غلق جسر الاحرار.